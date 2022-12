Högsta elpriset sedan i augusti

På måndagen kommer elpriset att nå den högsta nivån i kommunen sedan i augusti.

Sigtuna som tillhör elprisområde 3 kommer sat ha det högsta dagspriset sedan augusti. 4,54 kronor per kWh kommer priset att vara rapporterar Newsworty. Det är högsta priset än under någon annan dag förra vinter. Som mest kommer hushåll och företag att betala 6,23 kronor per kWh mellan klockan 17-18. En timmes dammsugning när det är som dyrast skulle kosta 17 kronor, att jämföra med 6 kronor under den billigaste timmen som är mellan 23-24.