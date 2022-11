Högsta elpriset på över två månader

Elpriset i kommunen stiger till den högsta nivån sedan i början av september under tisdagen.

Sigtuna kommun ingår i elområde 3 och under tisdagen kommer det högsta elpriset sedan 7:e september att noteras. Dygnsmedelpriset är 3,90 kronor, en ökning med hela 1,85 kr per kWh jämfört med måndagen enligt siffror som Newsworthy sammanställt. För två år sedan låg snittpriset per dygn i november på 0,22 öre per k/wh och nådde aldrig högre än 2,05 kronor enligt Newsworthy. De senaste 30 dagarna har snittet legat på 1,21 kronor per kWh, sex gånger så högt som 2020. Högsta timpriset för tisdag är 5,45 kr vilket infaller mellan 17-18.