Högerstyret vill inte ta debatten om konsultkaoset

Det är synd att kommunstyrelsens ordförande följer i sin föregångares fotspår i sitt svar på vår kritik. Istället för att bemöta kritiken och svara på den väljer han att ifrågasätta vårt arbete och kompetens och kallar det för svartmålning.

I vår insändare kritiserar vi M, SD, KD och SfS för att inte vidta tillräckliga åtgärder efter avslöjandet i Uppdrag granskning om att miljoner av skattebetalarnas pengar har slösats på konsulter. Man har inte heller presenterat några förslag för att förbättra den dåliga arbetsmiljön för kommunens anställda. Det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) i sitt svar till oss inte bemötte någon av den sakpolitik vi föreslog. Vi hade även hoppats på att de andra herrarna i kommunledningen, dvs Rune Öhlund (SD), Bengt Hellström (KD) och Lars Björling (SfS), hade klivit upp på banan och visat sin politiska vilja i denna viktiga fråga.

Att ta ansvar för våra kommuninvånarnas skattepengar är det mest seriösa vi kommunpolitiker kan göra. Politik handlar om vilja. Vilja att förändra, vilja att förbättra och viljan att ta ansvar och rätta till eventuella brister. Det räcker inte att välkomna rapporterade brister och sedan inte agera kraftfullt. Det är inte trovärdigt.

Eftersom kommunledningen uppenbarligen inte har några egna förslag så kommer här tre konkreta initiativ från oss:

1. Säg upp avtalet med konsultmäklaren ITC, de har förverkat sitt förtroende i vår kommun.

2. Inför en politiskt förankrad strategi för användning av konsulter, kommunens egna anställda ska alltid gå före externa konsulter.

3. Särredovisa konsultkostnader i månads- och delårsrapporterna samt i årsredovisningen. Att dölja dessa genom att baka in dem i investeringar och tillsammans med andra budgetposter är missvisande och inte transparent.

En trött kommunledning utan egna förslag hjälper inte Sigtuna kommuns invånare just nu. Nu krävs krafttag för att få ordning och reda på slöseriet med kommuninvånarnas skattemedel och för att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda.