Hög risk för gräsbrand i kommunen under torsdagen

Sigtuna kommun omfattas av gräsbrandsrisk som SMHI utfärdat för torsdagen.

SMHI varnar för stor till mycket stor risk för gräsbrand i stora delar av södra Sverige under torsdagen den 9 april, inklusive Sigtuna kommun. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 18.00.

Gräsbrand kan lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, exempelvis vid eldning eller gnistor från maskiner. Kommunen uppmanar därför alla att vara extra försiktiga vid eldning och arbete med maskiner utomhus.

Av Erik Karlsson

Märsta Pastorat varnar för falska biblar

Notiser Märsta pastorat varnar för utskick av biblar och barnböcker som just nu delas ut via post i Stockholmsområdet. Enligt pastoratet kommer dessa utskick inte från Svenska kyrkan eller Svenska kyrkan Märsta pastorat.