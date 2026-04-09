Hög risk för gräsbrand i kommunen under torsdagen

SMHI varnar för stor till mycket stor risk för gräsbrand i stora delar av södra Sverige under torsdagen den 9 april, inklusive Sigtuna kommun. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 18.00.

Gräsbrand kan lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, exempelvis vid eldning eller gnistor från maskiner. Kommunen uppmanar därför alla att vara extra försiktiga vid eldning och arbete med maskiner utomhus.