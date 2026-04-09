Hög risk för gräsbrand i kommunen under torsdagen

SMHI varnar för stor till mycket stor risk för gräsbrand i stora delar av södra Sverige under torsdagen den 9 april, inklusive Sigtuna kommun. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 18.00.
Gräsbrand kan lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, exempelvis vid eldning eller gnistor från maskiner. Kommunen uppmanar därför alla att vara extra försiktiga vid eldning och arbete med maskiner utomhus.
Notiser Märsta pastorat varnar för utskick av biblar och barnböcker som just nu delas ut via post i Stockholmsområdet. Enligt pastoratet kommer dessa utskick inte från Svenska kyrkan eller Svenska kyrkan Märsta pastorat.
Nyheter Rosersberg blir en av de första platserna i landet där särskilda avdelningar för barn och unga inom Kriminalvården ska startas. Planen är att verksamheten ska vara i drift från den 1 juli 2026.