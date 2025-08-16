Hög risk för gräs- och skogsbrand under söndagen

SMHI varnar för hög risk för gräs- och skogsbrand i Sigtuna kommun under söndag och måndag.
Varningen gäller från söndag morgon den 17 augusti klockan 08.00 till måndag kväll den 18 augusti klockan 23.00 och omfattar delar av inre och östra Svealand samt sydligaste södra Norrland.
Risken för att bränder ska uppstå i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. En brand kan snabbt spridas, exempelvis genom gnistor från maskiner, eldning eller blixtnedslag. Bränder i ledningsgator kan även medföra störningar i el- och telenätet.
Nyheter Länsstyrelsen har godkänt planerna på en ny solcellspark i Bärmö, strax utanför Sigtuna. Parken, som ska anläggas av Soltech Energy, kommer att täcka en yta på 109 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 27 fotbollsplaner.
Blåljus Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.