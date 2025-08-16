Hög risk för gräs- och skogsbrand under söndagen

SMHI varnar för hög risk för gräs- och skogsbrand i Sigtuna kommun under söndag och måndag.

Varningen gäller från söndag morgon den 17 augusti klockan 08.00 till måndag kväll den 18 augusti klockan 23.00 och omfattar delar av inre och östra Svealand samt sydligaste södra Norrland.

Risken för att bränder ska uppstå i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. En brand kan snabbt spridas, exempelvis genom gnistor från maskiner, eldning eller blixtnedslag. Bränder i ledningsgator kan även medföra störningar i el- och telenätet.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening