Hög risk för gräs- och skogsbrand under söndagen

SMHI varnar för hög risk för gräs- och skogsbrand i Sigtuna kommun under söndag och måndag.

Varningen gäller från söndag morgon den 17 augusti klockan 08.00 till måndag kväll den 18 augusti klockan 23.00 och omfattar delar av inre och östra Svealand samt sydligaste södra Norrland.

Risken för att bränder ska uppstå i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. En brand kan snabbt spridas, exempelvis genom gnistor från maskiner, eldning eller blixtnedslag. Bränder i ledningsgator kan även medföra störningar i el- och telenätet.