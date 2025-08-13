Hög brandrisk i Sigtuna – var försiktig med eldning

SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.

En brand kan lätt uppstå vid till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag och sprider sig snabbt i skog och mark. Bränder i ledningsgator kan också orsaka störningar i el- och telenät.

Rådet från myndigheterna är att kontrollera om eldningsförbud råder och vara extra försiktig vid all hantering av öppen eld eller arbete med maskiner utomhus.

Varningen gäller från 12 augusti klockan 11.00 och tills vidare.