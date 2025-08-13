Hög brandrisk i Sigtuna – var försiktig med eldning
SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
En brand kan lätt uppstå vid till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag och sprider sig snabbt i skog och mark. Bränder i ledningsgator kan också orsaka störningar i el- och telenät.
Rådet från myndigheterna är att kontrollera om eldningsförbud råder och vara extra försiktig vid all hantering av öppen eld eller arbete med maskiner utomhus.
Varningen gäller från 12 augusti klockan 11.00 och tills vidare.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.