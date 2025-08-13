Foto: Insändarbild

Hög brandrisk i Sigtuna – var försiktig med eldning

SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.

En brand kan lätt uppstå vid till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag och sprider sig snabbt i skog och mark. Bränder i ledningsgator kan också orsaka störningar i el- och telenät.

Rådet från myndigheterna är att kontrollera om eldningsförbud råder och vara extra försiktig vid all hantering av öppen eld eller arbete med maskiner utomhus.

Varningen gäller från 12 augusti klockan 11.00 och tills vidare.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Vanligaste brotten i sommar

Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

