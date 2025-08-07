Hög arbetslöshet i Sigtuna – tredje högst i länet

Sigtuna tillhör de kommuner i Stockholms län med högst arbetslöshet. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport för det andra kvartalet 2025.
Totalt var 8,9 procent av den registrerade arbetskraften i Sigtuna arbetslösa under perioden. Det är den tredje högsta siffran i länet, tillsammans med grannkommunen Upplands-Bro. Endast Botkyrka och Södertälje redovisar högre nivåer.
I stort ligger arbetslösheten i Stockholms län under rikssnittet. Lägst var den i Vaxholm, där endast 3,5 procent var arbetslösa.
Siffrorna baseras på Arbetsförmedlingens statistik över registrerade arbetslösa i landets kommuner.
