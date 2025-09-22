Hög andel ”skilsmässobarn” i kommunen

Allt färre barn i Sverige upplever att deras föräldrar separerar, men Sigtuna hör fortsatt till de kommuner i länet där andelen är högst.

I fjol var det cirka 58 000 barn i landet, motsvarande 3,3 procent, som var med om en separation. I Sigtuna rörde det sig om 374 barn, vilket motsvarar 3,7 procent. Under de senaste tio åren har kommunen varje år legat högre än rikssnittet, med ett genomsnitt på 4,4 procent – näst högst i Stockholms län efter Sundbyberg.

Även om andelen minskat något över tid är skillnaderna stora mellan olika kommuner. I Sundbyberg var snittet 4,5 procent och i Danderyd 2,1 procent. På nationell nivå varierar siffrorna från Norbergs kommun med 6,1 procent till Habo med 1,8 procent.

Statistiken visar också att separationer är vanligare i familjer med lägre inkomster. Bland hushåll med 0–60 procent av medianinkomsten gällde det 4,5 procent av barnen, jämfört med 3,1 procent i hushåll med medelinkomst och 2,4 procent i de med högre inkomster, enligt Newsworthy.