Historisk skolmiljardsatsning – Sigtuna får över 22 miljoner kronor

Sigtuna kommun kommer att få cirka 22 miljoner kronor av regeringen för att satsa på skolan under 2026.

Regeringen gör historiska satsningar på skolan i budgetpropositionen för 2026. Totalt föreslås 4,3 miljarder kronor satsas på skolväsendet nästa år och 14 miljarder kronor under de kommande tre åren. Sigtuna kommun får del av satsningen och kommer preliminärt att tilldelas drygt 22 miljoner kronor.

Pengarna ska användas till flera olika områden inom skolväsendet. Kommunen får 1,1 miljoner kronor i förlängt statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder i skolorna, 11,3 miljoner kronor i förstärkning av Kunskapsbidraget, 6,2 miljoner kronor för fribelopp i maxtaxa inom förskola och fritidshem samt 3,9 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Fördelningen av medel bygger på tidigare års utfall och bidragsramar och kan komma att justeras när Skolverket gör den slutliga fördelningen. Satsningen är en del av regeringens arbete för att stärka både trygghet och kvalitet i skolor och förskolor över hela landet. Nyligen släppte Skolverket siffror om att andelen behöriga till gymnasiet i kommunen varierar kraftigt.