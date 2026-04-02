Hastigheten sänks till 40 km/h i Sigtuna stad

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att sänka hastigheten på flera gator i Sigtuna stad från 50 till 40 kilometer i timmen. Omskyltning planeras till sommaren.

Beslutet gäller bland annat Broholmsvägen, John Åkerlunds väg, Manfred Björkquists allé, Märstavägen, Prästängsvägen, Ragvaldsbovägen, Sankt Persgatan, Sjudargårdsvägen, Sjögränd, Stora gatan och Uppsalavägen. Vissa delar av Ragvaldsbovägen och Märstavägen behåller 50 km/h eftersom de har separerade gång- och cykelbanor och få korsningar.

Bakgrunden är både mätningar och synpunkter från boende som har påpekat att hastigheten är för hög. Beslutet följer även rekommendationer från nationella utredningar om 40 km/h som ny bashastighet i tätorter, även om regeringen ännu inte har fattat ett formellt beslut.

Kommunen räknar med att den lägre hastigheten ska öka trafiksäkerheten, minska olycksrisker och skapa en lugnare trafikmiljö, särskilt för oskyddade trafikanter. Kollektivtrafiken påverkas marginellt.

Omskyltningen kommer att pågå under några dagar i sommar. Kommunen planerar även att införa 40 km/h i resterande tätbebyggda områden i kommunen, som Märsta och Rosersbergs villastad, med vissa undantag.