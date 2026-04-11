Här stjäls flest cyklar

Antalet cykelstölder ligger kvar på en relativt låg nivå – men det finns tydliga skillnader inom kommunen.

Under 2025 anmäldes 90 cykelstölder i Sigtuna, vilket motsvarar 1,7 per 1 000 invånare. Det är fortsatt lågt i ett längre perspektiv och i linje med utvecklingen i landet, där cykelstölderna minskat de senaste åren, enligt Newsworthy.

Samtidigt visar en genomgång av polisens statistik att stölderna är ojämnt fördelade. Vissa områden har inga anmälningar alls, medan andra sticker ut. Flest stölder de senaste fem åren har anmälts i Broby (stationsområdet), med totalt 57 fall.

Generellt sker fler stölder i centrala delar där många cyklar rör sig dagligen.

En annan tydlig trend är att elcyklar står för en växande andel av stölderna. I Sigtuna gällde 18 av 90 anmälningar under 2025 elcyklar, vilket motsvarar 20 procent.

Sett över tid varierar antalet cykelstölder i kommunen. De senaste 25 åren har det anmälts som mest 188 stölder under ett år och som minst 84.

Enligt Newsworthy brukar stölderna öka under våren, i takt med att fler börjar använda cykel igen.