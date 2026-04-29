Här kan du fira Valborg

Valborgskvällen i Sigtuna kommun bjuder på flera arrangemang med brasor, sång och aktiviteter för både barn och vuxna.

I Sigtuna startar firandet vid 20.30 i Drakegårdens trädgård. Där väntar vårtal och körsång innan majbrasan tänds ute på vattnet.

I Skepptuna pågår firandet mellan 16.00 och 21.00. Brasan tänds vid 19.30 och det finns även aktiviteter för barn.

Vid Husby skola börjar firandet 18.30 med vårtal och sång. Brasan tänds vid 20.00 och det finns servering av bland annat korv och fika.

I Märsta hålls ett större Valborgsfirande med tivoli på grusplanen vid Midgårdsvägen. Området är öppet från eftermiddagen och brasan tänds vid 20.30.