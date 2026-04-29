Här kan du fira Valborg

27 apr kl. 15:53
Kulturnyheter Trots kyligt väder samlades många i helgen vid S:t Lars kyrkoruin när Sigtuna museum bjöd in till vårfest.
27 apr kl. 07:34
Kulturnyheter Humlegården i Sigtuna öppnas för tillfälliga aktiviteter i sommar. Beslutet är taget i kultur- och fritidsnämnden.
23 apr kl. 20:17
Kulturnyheter Sigtuna kommun har utsett årets mottagare av kultur- och fritidspriserna. Kulturpriset 2025 går till Anna Forster och utmärkelsen Årets ungdomsledare till Rebecka Johannesson.
15 apr kl. 21:42
Kulturnyheter Skådespelaren Lennart Jähkel kommer till Märsta i höst. Den 4 oktober har föreställningen Den enfaldige mördaren premiär.
14 apr kl. 07:15
Märstafolket Artisten Anna Book planerar att sälja sitt hus i Odensala.
10 apr kl. 11:48
Nöjesnyheter Stora Brännbo Hotell och Konferens startar upp med spelningar i maj. Bland annat kommer Thomas Di Leva
8 apr kl. 09:44
Kulturnyheter Lördag den 25 april blir det vårfest vid S:t Lars kyrkoruin i centrala Sigtuna.
6 apr kl. 17:12
Kulturnyheter Hanne Stichel, tidigare församlingsledare i Märsta pastorat, har nu mottagits som kyrkoherde i Ljusnans pastorat. Mottagningen hölls av biskop Karin Johannesson under högmässan i Ljusdals kyrka den 29 mars.
6 apr kl. 16:24
Kulturnyheter Den sista helgen i april arrangeras Vårrundan i Odensala. I år firar konstrundan 25 år och hålls den 25–26 april.
31 mar kl. 20:03
Kulturnyheter Hannah Rydstedt Nencioni lämnar sitt uppdrag som kultur- och fritidsförvaltningens chef i Sigtuna kommun och blir ny förvaltningschef i Enköpings kommun.
30 mar kl. 07:03
Kulturnyheter Nu är det klart att Sigtuna Art Walk 2026 arrangeras den 5–6 september i Sigtuna.
29 mar kl. 16:54
Nöjesnyheter Musiken blev ett sätt att hantera svåra perioder – och en väg framåt. För Lion har skrivandet och skapandet öppnat dörren till en egen karriär, trots stora utmaningar i vardagen.
15 mar kl. 09:13
Nöjesnyheter En spelare från Märsta vann en miljon kronor i samband med lördagens dragning i Lotto.
13 mar kl. 09:52
Nöjesnyheter Den populära barnföreställningen Babblarna & Klonks Klapp-kalas kommer till Märsta den 3 april 2027. Föreställningen spelas på Kulturumteatern.
13 mar kl. 07:23
Nöjesnyheter Nathaliya Diaz har vunnit deltävlingen i Funkisfestivalen i Sigtuna kommun.
9 mar kl. 08:27
Kulturnyheter Ett konstprojekt i Sigtuna samlar utrikesfödda kvinnor för att mötas, skapa konst och prata om frågor som demokrati, identitet och tillhörighet.
5 mar kl. 06:59
Kulturnyheter Sigtuna Vävstuga firar 70 år med en utställning på Steninge Brygga.
1 mar kl. 06:38
Nöjesnyheter Sigtunasonen Vilhelm Buchaus, 24, slutade trea i den femte deltävlingen av Melodifestivalen med låten ”Hearts don’t lie”. Trots det gick han inte vidare till finalkvalet.
28 feb kl. 06:12
Kulturnyheter Förra veckan var det Philip Strand som medverkade tillsammans med Smash into pieces. Denna vecka är det Vilhelm Buchaus som har ett eget bidrag i Sundsvall.
23 feb kl. 17:46
Kulturnyheter Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
23 feb kl. 06:53
Kulturnyheter Antalet studietimmar i studiecirklar minskar kraftigt i Sigtuna kommun.
21 feb kl. 15:35
Kulturnyheter Sigtunabon Philib Strand är en av låtskrivarna bakom Smash Into Pieces bidrag ”Hollow”, som framförs i Melodifestivalen i kväll.
17 feb kl. 17:13
Märstafolket Teklay uppmärksammats för ett rådigt ingripande i samband med en lägenhetsbrand i Märsta i januari.