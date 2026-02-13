Här finns kommunens dyraste villor

Det skiljer drygt sex miljoner kronor mellan det dyraste och billigaste villaområdet i Sigtuna kommun. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy tagit del av.

Under förra året låg medelpriset för en villa i kommunen på 5,5 miljoner kronor. Dyrast var Til-Munkholmen där medelpriset uppgick till 9,2 miljoner kronor. I Södra Valsta låg medelpriset på 2,9 miljoner kronor, enligt Newsworthys sammanställning.

Med dagens krav på 15 procents kontantinsats innebär det att köpare behöver mellan 436 000 och 1,4 miljoner kronor i insats, beroende på område. Från och med 1 april föreslås kontantinsatsen sänkas till tio procent. Det skulle innebära en insats på 291 000 kronor i det billigaste området och 918 000 kronor i det dyraste.

Ett ungt sambohushåll i Sigtuna kommun har enligt statistiken en disponibel årsinkomst på 595 900 kronor. Om 15 procent av inkomsten sparas varje månad skulle det ta omkring tre år att nå kontantinsatsen i de billigare områdena och upp till tio år i de dyraste.

Til-Munkholmen placerar sig på plats 90 över landets dyraste områden. Inget område i Sigtuna kommun finns dock bland de 20 dyraste i Stockholms län.