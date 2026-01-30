Här är vinterolympierna med koppling till kommunen

Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.

I detta OS har Sigtuna kommun en fd sigtunabo, Gustaf Berglund, som tävlar i längdskidor. Gustaf är dock inte född i Sigtuna kommun. När vinter-OS avgörs i Milano och Cortina 2026 blir det den 25:e upplagan av spelen. Sverige har haft deltagare vid samtliga vinterspel, och enligt Sveriges Olympiska Kommitté väntas truppen bli ungefär lika stor som vid OS i Peking 2022.

En genomgång av svenska OS-deltagare visar att elva olympier medverkat i spelen med koppling till Sigtuna kommun, baserat på födelseort eller klubbtillhörighet. Av dessa har fem deltagit i vinter-OS, enligt Newsworthys sammanställning.

Den första vinterolympiern med Sigtunakoppling var Anneli Gomo från Märsta, som deltog i enmansrodel i Lake Placid 1980 och slutade på 19:e plats. Håkan Södergren, född i Rosersberg, är den mest meriterade vinterolympiern från kommunen. Han deltog i OS i Sarajevo 1984 och Calgary 1988 och tog två bronsmedaljer i ishockey.

Senast Sigtuna kommun hade representation vid de olympiska spelen var i Salt Lake City 2002, då Evelina Samuelsson ingick i den svenska truppen och tog medalj i ishockey.

Av Erik Karlsson
damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.