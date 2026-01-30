Här är vinterolympierna med koppling till kommunen

Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.

I detta OS har Sigtuna kommun en fd sigtunabo, Gustaf Berglund, som tävlar i längdskidor. Gustaf är dock inte född i Sigtuna kommun. När vinter-OS avgörs i Milano och Cortina 2026 blir det den 25:e upplagan av spelen. Sverige har haft deltagare vid samtliga vinterspel, och enligt Sveriges Olympiska Kommitté väntas truppen bli ungefär lika stor som vid OS i Peking 2022.

En genomgång av svenska OS-deltagare visar att elva olympier medverkat i spelen med koppling till Sigtuna kommun, baserat på födelseort eller klubbtillhörighet. Av dessa har fem deltagit i vinter-OS, enligt Newsworthys sammanställning.

Den första vinterolympiern med Sigtunakoppling var Anneli Gomo från Märsta, som deltog i enmansrodel i Lake Placid 1980 och slutade på 19:e plats. Håkan Södergren, född i Rosersberg, är den mest meriterade vinterolympiern från kommunen. Han deltog i OS i Sarajevo 1984 och Calgary 1988 och tog två bronsmedaljer i ishockey.

Senast Sigtuna kommun hade representation vid de olympiska spelen var i Salt Lake City 2002, då Evelina Samuelsson ingick i den svenska truppen och tog medalj i ishockey.