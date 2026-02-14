Här är planerna för Träffpunkt Humlegården

Arbetet med att göra Humlegården till en ny mötesplats i Sigtuna går vidare. Efter beslut i kommunstyrelsen ska fastigheten nu anpassas för de verksamheter som planeras flytta in.
Tanken är att samla bibliotek och kontaktcenter i byggnaden, tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg samt kultur och fritid. Det planeras också ytor för kultur och skapande, som musikrum, ateljé och studio. Ambitionen är att huset ska fungera som en öppen plats för både service och aktiviteter.
Kostnaden för anpassningen beräknas till omkring 39 miljoner kronor. Innan ombyggnaden startar kommer lokalerna att användas till enklare verksamhet. Redan i år blir Humlegården vallokal för förtidsröstningen mellan den 24 augusti och 14 september.
Sedan tidigare finns Sigtuna vårdcentral i delar av byggnaden.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)
Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.
Notiser Organisationen Mamma United, som är verksam i bland annat Sigtuna kommun, beviljas 554 750 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget avser verksamhetsstöd för åren 2026 och 2027.