Foto: Sigtuna kommun

Här är planerna för Träffpunkt Humlegården

Arbetet med att göra Humlegården till en ny mötesplats i Sigtuna går vidare. Efter beslut i kommunstyrelsen ska fastigheten nu anpassas för de verksamheter som planeras flytta in.

Tanken är att samla bibliotek och kontaktcenter i byggnaden, tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg samt kultur och fritid. Det planeras också ytor för kultur och skapande, som musikrum, ateljé och studio. Ambitionen är att huset ska fungera som en öppen plats för både service och aktiviteter.

Kostnaden för anpassningen beräknas till omkring 39 miljoner kronor. Innan ombyggnaden startar kommer lokalerna att användas till enklare verksamhet. Redan i år blir Humlegården vallokal för förtidsröstningen mellan den 24 augusti och 14 september.

Sedan tidigare finns Sigtuna vårdcentral i delar av byggnaden.

Av Erik Karlsson

