Här är de mest olycksdrabbade vägarna under jul- och nyår

Statistik från försäkringsbolaget If visar att antalet dödsolyckor i jultrafiken har mer än halverats under de senaste tjugo åren, även i Stockholms län. Trots minskningen uppmanar experter fortfarande till försiktighet i trafiken under julhelgerna.

Johan Granholm, motorexpert på If, betonar vikten av att köra försiktigt och hålla avstånd på vägarna, särskilt med den ökade trafiken och de potentiellt dåliga väglagen under julen. De allvarliga olyckorna har minskat avsevärt; under mitten av 00-talet skedde cirka 30 dödsolyckor per år under julhelgerna, medan det nuvarande genomsnittet ligger på drygt 10 per år. Även i Stockholms län syns denna trend, där antalet dödsolyckor minskat markant. För att informera bilister om riskområden har If tagit fram statistik över de mest olycksdrabbade vägsträckorna i december och januari i alla kommuner. I Sigtuna kommun identifieras E4 som den väg där flest olyckor rapporterats under de senaste fem åren, med totalt 24 incidenter, följt av väg 263 med 12 olyckor. Lokalt är Stationsgatan och Valstavägen de platser där flest olyckor inträffat