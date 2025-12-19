Foto: Insändarbild

Handbollssatsning samlade 170 elever i Vikingahallen

Under torsdagen avslutades satsningen Handboll för alla i Vikingahallen i Märsta. Närmare 170 elever från fyra skolor deltog i gemensamma aktiviteter.

Avslutningen markerade slutet på höstens arbete inom Sportis, en del av Idrottsklivet, som har genomförts i samverkan mellan RF-SISU Uppland och Skånela IF. Satsningen har pågått under hösten 2025 på Sagaskolan, Norrbackaskolan, Steningenshöjdens skola och Eddaskolan.

Elever i årskurs 1–4 har deltagit i handbollsträningar ett par gånger i veckan efter skoltid. Fokus har legat på rörelse och spelglädje, bland annat genom Hand The Ball-konceptet med mjuka bollar anpassade för yngre barn.

Vid avslutningen samlades samtliga skolor i Vikingahallens två hallar. Deltagarna genomförde olika lagövningar och avslutade med en gemensam stafett. På plats fanns även ett 25-tal volontärer från Arlandagymnasiets NIU-elever, som deltog som ledare.

Alla deltagare fick med sig en matchtröja hem.
– Jag kan bara hålla med. För mig är det här en stor succé. Under hösten har vi varit ute bland skolor och fått en härlig respons från alla och det slutliga målet är att många förhoppningsvis elever vill prova på och spela handboll i Skånela IF, vi har redan fått intresse från deltagare att vilja vara med i vår ordinarie verksamhet, säger Skånelas klubbchef Jimmy Karlsson.

Även från RF-SISU Uppland beskrivs satsningen som mycket positiv.

Av Erik Karlsson

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.