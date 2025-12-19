Handbollssatsning samlade 170 elever i Vikingahallen

Under torsdagen avslutades satsningen Handboll för alla i Vikingahallen i Märsta. Närmare 170 elever från fyra skolor deltog i gemensamma aktiviteter.

Avslutningen markerade slutet på höstens arbete inom Sportis, en del av Idrottsklivet, som har genomförts i samverkan mellan RF-SISU Uppland och Skånela IF. Satsningen har pågått under hösten 2025 på Sagaskolan, Norrbackaskolan, Steningenshöjdens skola och Eddaskolan.

Elever i årskurs 1–4 har deltagit i handbollsträningar ett par gånger i veckan efter skoltid. Fokus har legat på rörelse och spelglädje, bland annat genom Hand The Ball-konceptet med mjuka bollar anpassade för yngre barn.

Vid avslutningen samlades samtliga skolor i Vikingahallens två hallar. Deltagarna genomförde olika lagövningar och avslutade med en gemensam stafett. På plats fanns även ett 25-tal volontärer från Arlandagymnasiets NIU-elever, som deltog som ledare.

Alla deltagare fick med sig en matchtröja hem.

– Jag kan bara hålla med. För mig är det här en stor succé. Under hösten har vi varit ute bland skolor och fått en härlig respons från alla och det slutliga målet är att många förhoppningsvis elever vill prova på och spela handboll i Skånela IF, vi har redan fått intresse från deltagare att vilja vara med i vår ordinarie verksamhet, säger Skånelas klubbchef Jimmy Karlsson.

Även från RF-SISU Uppland beskrivs satsningen som mycket positiv.