Han blir ny kyrkomusiker i Sigtuna

Sigtuna församling har utsett Tobias Wärja till ny kyrkomusiker med tillträde i januari 2026.

Tobias kommer närmast från en tjänst i Helga Trefaldighets församling i Uppsala och har tidigare arbetat i Lysviks församling i Värmland, enligt församlingen.

Wärja har kantorsexamen från Geijerskolan i Ransäter och har även studerat klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund. Han är sedan tidigare välkänd för många i Sigtuna, bland annat som bassolist vid konserter och gudstjänster i Mariakyrkan.

I sin nya tjänst kommer han att spela vid gudstjänster och förrättningar, ansvara för konsertverksamheten tillsammans med Sebastian Johansson och leda Församlingskören. Han blir också ledare för en ny klassisk ungdomskör som startar under nästa år.