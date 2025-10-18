Han blir ny kyrkomusiker i Sigtuna

Sigtuna församling har utsett Tobias Wärja till ny kyrkomusiker med tillträde i januari 2026.
Tobias kommer närmast från en tjänst i Helga Trefaldighets församling i Uppsala och har tidigare arbetat i Lysviks församling i Värmland, enligt församlingen.
Wärja har kantorsexamen från Geijerskolan i Ransäter och har även studerat klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund. Han är sedan tidigare välkänd för många i Sigtuna, bland annat som bassolist vid konserter och gudstjänster i Mariakyrkan.
I sin nya tjänst kommer han att spela vid gudstjänster och förrättningar, ansvara för konsertverksamheten tillsammans med Sebastian Johansson och leda Församlingskören. Han blir också ledare för en ny klassisk ungdomskör som startar under nästa år.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Märstafolket I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.
Kulturnyheter Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.