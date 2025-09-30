Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

För Sigtuna har utmärkelsen en särskild koppling. Redan som tonåring började Busk arbeta extra på Sigtuna museum, där han tidigt insåg hur arkiv och historia kan bidra till att människor förstår kollektiva minnen i relation till platsen. Intresset för kulturarv och samhällsbyggande växte därifrån och har följt honom genom både studier och yrkesliv.

I dag är Hampus Busk verksam som arkivarie vid Stockholms stadsarkiv med ansvar för arkivpedagogik och bebyggelse- och stadsplaneringsmaterial. Han har tidigare arbetat som kulturhistoriker i flera samhällsbyggnadsprojekt och gett ut böcker om platsutveckling och samtidsdokumentation.