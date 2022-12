Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

Det är länge sedan något gjordes för att rusta upp de centrala delarna av Sigtuna stad och göra de mer attraktiva för besökare. Det ändrar den nuvarande kommunledningen nu på. Upprustningen av Hamnplan ingår i det större projektet där även Borgmästarängen, Strandpromenaden och Stora gatan ingår.

Vi omvandlar nu en stor, död, mörk och otrygg grusplan till något helt annat. Hamnplan ska bli välkomnande, vacker, ljus och trygg med folkliv stor del av dygnet året runt. Men vi gör det inte utan att först fråga invånarna vad de vill ha på platsen. Precis som vi gjort med Strandpromenaden och Stora gatan.

Ole Skarin undrar om vi gått på ”snack på stan” eller bara talat med ”någon speciell gruppering”. Svaret är nej, vi genomförde en mycket bred medborgardialog där vi ställde frågan ”Hur vill du att Hamnplan ska användas och utformas i framtiden?”. Här hade naturligtvis även Ole Skarin och ”det ganska stora antal boende i Sigtuna” han svepande refererar till kunnat delta om de varit lika uppmärksam som de flera hundra personer var som svarade på frågorna. Vi hade en enkät på kommunens hemsida, bjöd in att svara via Facebook, stod två hela dagar på Hamnplan under Sigtuna möte för att inhämta synpunkter, tagit emot in synpunkter via såväl vanlig post som e-mail och dessutom särskilt riktat oss till grupper av högstadieelever.

När vi sammanställde svaren var det några saker som tydligt framträdde. På frågan vad man tyckte om hamnplan idag svarade en övervägande andel att den var ”Trist och tråkig” och ”Bortglömd och provisorisk”. Många pekade även på behovet av fortsatt parkering. På frågan om en eventuell byggnads innehåll var det en funktion som stack ut och nämndes av en övervägande del av de svarande – Restaurang.

För oss blev det tydligt att kommunens invånare ville ha en förändring av hamnplan men med bibehållen möjlighet till parkering. För att skapa liv och rörelse stor del av dygnet och därmed trygghet på platsen passade den önskade restaurangverksamheten mycket väl in. Det är därför precis det vi genomför nu.

Vi har lagt ner stor möda på att låta arkitekter rita en restaurangbyggnad som ska smälta in men ändå skapa ett mervärde på platsen samtidigt som den lockar gäster till festaurangen. Stor hänsyn har även tagits till närboende som genom omfattande dialoger fått vara med och tycka till.

När nu Skarin gått runt och talat med ”några restaurangägare” är hans konklusion att ”ökad konkurrens inte står högst på deras önskelista”. Jag vet inte om Skarin blir förvånad över detta? Vi blir det inte. Naturligtvis är dessa krögares primära mål att skydda sin egen verksamhet. Vi måste däremot tänka bredare och se till helheten för kommunen.

Genom en uppräkning av en blandning av korvkiosker, caféer, bara säsongsöppna restauranger, en restaurang som snart kommer slå igen och övriga matställen med olika inriktningar på och runt centrala Sigtuna försöker Skarin också påskina att det råder en överetablering av restauranger i Sigtuna. Han verkar inte varit runt på många turistorter i Sverige där utbudet oftast är mångfalt större än i Sigtuna och verksamheterna frodas. Dessutom kan tilläggas att vid samtal med krögarna närmast Hamnplan har det framkommit att dessa ser positivt på en etablering av en ny restaurang. De har förstått att affärer föder affärer. En ny restaurang har potentialen att dra ännu fler besökare till Sigtuna. Något alla tjänar på i längden.

Vi har nu gått ut med en anbudstävling där intresserade restauratörer får komma in med en beskrivning av vad de vill göra på platsen. Vi kommer bedöma dessa främst utifrån koncept i syfte att hitta en restauratör som kan komplettera det redan befintliga utbudet i staden. På så sätt kommer staden berikas för både kommuninvånare och gäster som kommer längre bort ifrån.

Steg för steg gör vi Sigtuna kommun mer attraktiv ur en rad perspektiv. Det är synd att Ole Skarin inte ser det utan i stället sällan missar ett tillfälle att kritisera en förändring. Så frågan till Ole Skarin blir – vill du vara med och hjälpa eller tänker du fortsätta försöka stjälpa?