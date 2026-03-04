Foto: White Arkitekter

Hamnplan kan prisas

Hamnplan i Sigtuna är en av fyra finalister till Landmärket, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa landskapsarkitektur. Vinnaren utses på Arkitekturgalan den 26 mars i Skellefteå.

Sigtuna är tillsammans med Lidköping, Göteborg och Malmö nominerat till Landmärket, som delas ut till parker, torg och andra utemiljöer. Priset har delats ut sedan 1987 och uppmärksammar projekt med hög kvalitet i både utformning och genomförande.

Det är Hamnplan som representerar Sigtuna. Juryn beskriver området som ”en tydligt definierad, flexibel mötesplats som rymmer både intensivt sommarbruk och ett lugnare vardagsliv resten av året”. Projektet är ritat av White arkitekter på uppdrag av Sigtuna kommun.

Enligt juryn speglar årets nomineringar aktuella samhällsutmaningar som landskapsarkitekter arbetar med, däribland klimat och biologisk mångfald. Samtidigt ska vinnaren vara det projekt som bedöms hålla högst kvalitet i helheten.

Vem som tar hem priset avgörs på Arkitekturgalan den 26 mars.

Av Erik Karlsson

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Arlanda ökade med sju procent i februari

Näringsliv Resandet via Arlanda fortsatte att öka i februari. Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en uppgång med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedavia.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

EXTRA

Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Cykel Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.