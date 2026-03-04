Hamnplan kan prisas

Hamnplan i Sigtuna är en av fyra finalister till Landmärket, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa landskapsarkitektur. Vinnaren utses på Arkitekturgalan den 26 mars i Skellefteå.

Sigtuna är tillsammans med Lidköping, Göteborg och Malmö nominerat till Landmärket, som delas ut till parker, torg och andra utemiljöer. Priset har delats ut sedan 1987 och uppmärksammar projekt med hög kvalitet i både utformning och genomförande.

Det är Hamnplan som representerar Sigtuna. Juryn beskriver området som ”en tydligt definierad, flexibel mötesplats som rymmer både intensivt sommarbruk och ett lugnare vardagsliv resten av året”. Projektet är ritat av White arkitekter på uppdrag av Sigtuna kommun.

Enligt juryn speglar årets nomineringar aktuella samhällsutmaningar som landskapsarkitekter arbetar med, däribland klimat och biologisk mångfald. Samtidigt ska vinnaren vara det projekt som bedöms hålla högst kvalitet i helheten.

Vem som tar hem priset avgörs på Arkitekturgalan den 26 mars.