Skånela föll oväntat mot mittenlaget H43 på lördagen och riskerar att tappa förstaplatsen.
H43 Lund besegrade Skånela IF med 31–28 i Allsvenskan i handboll när lagen möttes den 13 december. H43 hade greppet om matchen tidigt och ledde i paus med 18–14. Trots en uppryckning i den andra halvleken lyckades Skånela inte komma ikapp.
Linus Wärnmark blev bäste målskytt i Skånela med åtta mål. Skånela behåller serieledningen efter matchen, men har en match mer spelad än lagen som ligger på plats två till fyra i tabellen samt en poäng tillgodo.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.