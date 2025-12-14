Skånela föll oväntat mot mittenlaget H43 på lördagen och riskerar att tappa förstaplatsen.

H43 Lund besegrade Skånela IF med 31–28 i Allsvenskan i handboll när lagen möttes den 13 december. H43 hade greppet om matchen tidigt och ledde i paus med 18–14. Trots en uppryckning i den andra halvleken lyckades Skånela inte komma ikapp.

Linus Wärnmark blev bäste målskytt i Skånela med åtta mål. Skånela behåller serieledningen efter matchen, men har en match mer spelad än lagen som ligger på plats två till fyra i tabellen samt en poäng tillgodo.