Gustaf Berglund uttagen till OS

Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

Uttagningen sker via grundkriteriet. Under säsongen har Berglund inlett världscupen med två placeringar bland de 15 främsta på individuella millopp och slutade 29:a i Tour de Ski. Vid VM i Trondheim i mars blev han åtta på femmilen.

Även Truls Gisselman tas ut till OS-truppen, som stafettåkare. Gisselman slutade 19:e totalt i Tour de Ski och var en del av det svenska stafettlag som tog VM-brons i Trondheim.

Berglund och Gisselman ingår i OS-truppen tillsammans med bland andra Edvin Anger, William Poromaa, Alvar Myhlback och Anton Grahn. Enligt Sveriges Olympiska Kommitté finns det två platser kvar att fylla i herrlaget, med nästa längduttagning den 20 januari.

Totalt har nu 74 svenska idrottare fått klartecken till OS i Italien i februari 2026. William Karlsson var aktuell för spel i ishockey men är skadad och missar den stjärnfyllda turneringen. Annars hade Sigtuna kommun haft med två representanter.

Av Erik Karlsson
Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.