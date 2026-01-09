Gustaf Berglund uttagen till OS

Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

Uttagningen sker via grundkriteriet. Under säsongen har Berglund inlett världscupen med två placeringar bland de 15 främsta på individuella millopp och slutade 29:a i Tour de Ski. Vid VM i Trondheim i mars blev han åtta på femmilen.

Även Truls Gisselman tas ut till OS-truppen, som stafettåkare. Gisselman slutade 19:e totalt i Tour de Ski och var en del av det svenska stafettlag som tog VM-brons i Trondheim.

Berglund och Gisselman ingår i OS-truppen tillsammans med bland andra Edvin Anger, William Poromaa, Alvar Myhlback och Anton Grahn. Enligt Sveriges Olympiska Kommitté finns det två platser kvar att fylla i herrlaget, med nästa längduttagning den 20 januari.

Totalt har nu 74 svenska idrottare fått klartecken till OS i Italien i februari 2026. William Karlsson var aktuell för spel i ishockey men är skadad och missar den stjärnfyllda turneringen. Annars hade Sigtuna kommun haft med två representanter.