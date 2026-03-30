Olivia Ghazal Jansson med Ariel DrottgrenFoto: Insändarbild

Guld och pris till Olivia Jansson i Oxelösund

Olivia Ghazal Jansson fortsätter att rada upp starka resultat. Under Sörmlandsträffen i judo i Oxelösund tog hon guld i klassen U18 -63 kg efter tre vinster.

I semifinalen ställdes hon mot motstånd från Tjeckien i en jämn match som avgjordes först i golden score. Där kunde Olivia säkra segern efter en längre match. Guldet följer på tidigare framgångar med silver på SM och brons på Danish Open. Under tävlingen i Oxelösund utsågs hon dessutom till bästa judoka.

Från Sigtuna kommun deltog även Ariel Drottgren, som tog silver i U15 och brons i U18.

Av Erik Karlsson

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.

Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Cykel Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.

Skånela tog viktig seger mot Redbergslid

Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.