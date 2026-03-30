Guld och pris till Olivia Jansson i Oxelösund

Olivia Ghazal Jansson fortsätter att rada upp starka resultat. Under Sörmlandsträffen i judo i Oxelösund tog hon guld i klassen U18 -63 kg efter tre vinster.

I semifinalen ställdes hon mot motstånd från Tjeckien i en jämn match som avgjordes först i golden score. Där kunde Olivia säkra segern efter en längre match. Guldet följer på tidigare framgångar med silver på SM och brons på Danish Open. Under tävlingen i Oxelösund utsågs hon dessutom till bästa judoka.

Från Sigtuna kommun deltog även Ariel Drottgren, som tog silver i U15 och brons i U18.