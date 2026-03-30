Guld och pris till Olivia Jansson i Oxelösund

Olivia Ghazal Jansson fortsätter att rada upp starka resultat. Under Sörmlandsträffen i judo i Oxelösund tog hon guld i klassen U18 -63 kg efter tre vinster.
I semifinalen ställdes hon mot motstånd från Tjeckien i en jämn match som avgjordes först i golden score. Där kunde Olivia säkra segern efter en längre match. Guldet följer på tidigare framgångar med silver på SM och brons på Danish Open. Under tävlingen i Oxelösund utsågs hon dessutom till bästa judoka.
Från Sigtuna kommun deltog även Ariel Drottgren, som tog silver i U15 och brons i U18.
Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.
Fotboll Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.