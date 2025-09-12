Grov misshandel utreds i Märsta – tre personer gripna

12 sep kl. 06:08
Notiser Morgonkollen 12 september!
11 sep kl. 20:02
Blåljus Flera larm kommer in om träd som faller. Det senaste rör Tingvalla och Skoby.
11 sep kl. 16:49
Notiser Under eftermiddagen föll träd i kommunen, i Erikssund föll ett träd över en bil och även i Skälby i Skånela föll ett träd över väg 858.
11 sep kl. 12:43
Notiser Renoveringsarbetet av fågeltornet vid Fysingen har påbörjats. Tornets bottenplatta ska åtgärdas och efter avslutat arbete blir tornet åter tillgängligt för fågelskådning.
11 sep kl. 06:07
Notiser Morgonkollen 11 september!
10 sep kl. 16:54
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.
10 sep kl. 14:40
Notiser En man i 25-årsåldern som arbetar på Arlanda står åtalad efter att ha utnyttjat sitt passerkort för att följa sin flickvän till gaten, trots att han själv inte skulle resa.
10 sep kl. 06:42
Blåljus Brandkår och polis larmades till korsningen Nymärstagatan/Raisogatan sent på tisdagskvällen med anledning av en gräsbrand.
10 sep kl. 06:07
Notiser Morgonkollen 10 september!
9 sep kl. 11:51
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
9 sep kl. 11:33
Blåljus Polis och ambulans larmades till Odensala under förmiddagen sedan en man fått splitter i ansiktet.
9 sep kl. 08:51
Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.
9 sep kl. 06:06
Notiser Morgonkollen 9 september!
8 sep kl. 14:46
Blåljus En man i 55-årsåldern fördes till sjukhus efter en arbetsplatsolycka i Rosersberg på måndagsförmiddagen.
8 sep kl. 06:51
Nyheter Studenter i Sigtuna tar i lägre utsträckning studielån än snittet i landet.
8 sep kl. 06:04
Notiser Morgonkollen 8 september!
7 sep kl. 15:58
Blåljus Under söndagen larmade ett plan om röklukt i kabin varpå piloten vände tillbaka kort efter start.
7 sep kl. 15:55
Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.
7 sep kl. 10:40
Ung & Student Ekillaskolan hade i veckan besök av en av världens genomtiderna bästa ytterbackar, Lilian Thuram som pratade rasism med årskurs 9.
7 sep kl. 09:46
Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.
7 sep kl. 05:48
Notiser Morgonkollen 7 september!
6 sep kl. 08:32
Blåljus Polisen registrerade totalt 155 misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 35, enligt statistik som Newsworthy sammanställt.
6 sep kl. 05:47
Notiser Morgonkollen 6 september!