Grov misshandel utreds i Märsta – tre personer gripna

Under natten till fredagen kallades ambulans till en adress i Märsta för ett misstänkt sjukdomsfall. Väl på plats framkom omständigheter som gjorde att polis tillkallades.

En kvinna påträffades skadad och fördes till sjukhus. Skadeläget är ännu oklart. Händelsen rubriceras som grov misshandel och tre personer, två män och en kvinna, har gripits i ärendet.

Enligt Aftonbladet pågår nu en polisutredning kring händelsen.

Av Erik Karlsson

Fågeltornet vid Fysingen renoveras

Notiser Renoveringsarbetet av fågeltornet vid Fysingen har påbörjats. Tornets bottenplatta ska åtgärdas och efter avslutat arbete blir tornet åter tillgängligt för fågelskådning.

Risk för skyfall i kommunen

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.

Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen

Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.

ambulanskrisen

27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår

Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.