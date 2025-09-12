Grov misshandel utreds i Märsta – tre personer gripna

Under natten till fredagen kallades ambulans till en adress i Märsta för ett misstänkt sjukdomsfall. Väl på plats framkom omständigheter som gjorde att polis tillkallades.

En kvinna påträffades skadad och fördes till sjukhus. Skadeläget är ännu oklart. Händelsen rubriceras som grov misshandel och tre personer, två män och en kvinna, har gripits i ärendet.

Enligt Aftonbladet pågår nu en polisutredning kring händelsen.