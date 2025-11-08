Grov misshandel i Märsta – man gripen

Vid 2-tiden i natt inträffade ytterligare ett våldsbrott i Märsta. En man grips misstänkt för grov misshandel. Den utsatte är en kvinna som förts till sjukhus.

Tidigt på morgonen, vid 3-tiden, greps en man misstänkt för grov misshandel i Märsta. En kvinna har förts till sjukhus med ambulans efter att ha utsatts för våld. Polisen uppger att den misstänkte mannen och kvinnan är bekanta med varandra. Brottet rubriceras som grov misshandel. De båda våldsbrotten som inträffat i Märsta under natten uppges inte ha koppling till varandra.

