Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Grov misshandel i Märsta – man gripen

Vid 2-tiden i natt inträffade ytterligare ett våldsbrott i Märsta. En man grips misstänkt för grov misshandel. Den utsatte är en kvinna som förts till sjukhus.

Tidigt på morgonen, vid 3-tiden, greps en man misstänkt för grov misshandel i Märsta. En kvinna har förts till sjukhus med ambulans efter att ha utsatts för våld. Polisen uppger att den misstänkte mannen och kvinnan är bekanta med varandra. Brottet rubriceras som grov misshandel. De båda våldsbrotten som inträffat i Märsta under natten uppges inte ha koppling till varandra.

Av Erik Karlsson

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.