Grov misshandel i Märsta – man gripen

Vid 2-tiden i natt inträffade ytterligare ett våldsbrott i Märsta. En man grips misstänkt för grov misshandel. Den utsatte är en kvinna som förts till sjukhus.
Tidigt på morgonen, vid 3-tiden, greps en man misstänkt för grov misshandel i Märsta. En kvinna har förts till sjukhus med ambulans efter att ha utsatts för våld. Polisen uppger att den misstänkte mannen och kvinnan är bekanta med varandra. Brottet rubriceras som grov misshandel. De båda våldsbrotten som inträffat i Märsta under natten uppges inte ha koppling till varandra.
Politik Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.
Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.
Nyheter En nederländsk lastbilschaufför i 20-årsåldern stoppades vid Öresundsbron med stora mängder narkotika i lasten. Han uppgav att han var på väg till Arlanda flygplats, men i lastutrymmet hittades heroin och cannabisharts till ett uppskattat värde av flera miljoner kronor.