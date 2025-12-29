En hund på en parkering på Arlanda. OBS! bilden är AI-genererad.Foto: AI-bild

Gratis nyårsparkering på Arlanda för hundägare

Under nyårsafton erbjuder Swedavia och Stockholm Arlanda Airport kostnadsfri parkering för hundägare som vill ge sina djur en lugnare nyårsnatt.

Långtidsparkering P3 Alfa hålls öppen utan avgift mellan klockan 20.00 på nyårsafton och 01.00 på nyårsdagen. Initiativet syftar till att ge hundar möjlighet att vistas i ett område där fyrverkerier är förbjudna. Det är tredje året i rad som flygplatsen genomför satsningen, efter att man tidigare uppmärksammat att många hundägare sökt sig till området under nyårskvällen.

Utöver parkeringen erbjuds även djurvänligt boende på Clarion Hotel Arlanda, där flera hundar och katter kan checka in för en tyst nyårsafton.

Av Erik Karlsson

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.