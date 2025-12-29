Gratis nyårsparkering på Arlanda för hundägare

Under nyårsafton erbjuder Swedavia och Stockholm Arlanda Airport kostnadsfri parkering för hundägare som vill ge sina djur en lugnare nyårsnatt.

Långtidsparkering P3 Alfa hålls öppen utan avgift mellan klockan 20.00 på nyårsafton och 01.00 på nyårsdagen. Initiativet syftar till att ge hundar möjlighet att vistas i ett område där fyrverkerier är förbjudna. Det är tredje året i rad som flygplatsen genomför satsningen, efter att man tidigare uppmärksammat att många hundägare sökt sig till området under nyårskvällen.

Utöver parkeringen erbjuds även djurvänligt boende på Clarion Hotel Arlanda, där flera hundar och katter kan checka in för en tyst nyårsafton.