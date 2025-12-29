Gratis nyårsparkering på Arlanda för hundägare

Under nyårsafton erbjuder Swedavia och Stockholm Arlanda Airport kostnadsfri parkering för hundägare som vill ge sina djur en lugnare nyårsnatt.
Långtidsparkering P3 Alfa hålls öppen utan avgift mellan klockan 20.00 på nyårsafton och 01.00 på nyårsdagen. Initiativet syftar till att ge hundar möjlighet att vistas i ett område där fyrverkerier är förbjudna. Det är tredje året i rad som flygplatsen genomför satsningen, efter att man tidigare uppmärksammat att många hundägare sökt sig till området under nyårskvällen.
Utöver parkeringen erbjuds även djurvänligt boende på Clarion Hotel Arlanda, där flera hundar och katter kan checka in för en tyst nyårsafton.
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.