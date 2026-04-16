Gräsbrandsrisk – uppmaning om försiktighet

Det är stor till mycket stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under torsdagen. Varningen gäller mellan klockan 11 och 18.

Det torra fjolårsgräset gör att bränder kan starta snabbt och sprida sig lätt, särskilt i snöfria områden. Eldning och arbete med maskiner som kan ge gnistor pekas ut som riskfaktorer. Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet under dagen, särskilt vid eldning utomhus. Den senaste veckan har flera varningar för gräsbrandsrisk utfärdats.