Gräsbrand i centrala Märsta – polis utreder händelsen

Brandkår och polis larmades till korsningen Nymärstagatan/Raisogatan sent på tisdagskvällen med anledning av en gräsbrand.

Sent på tisdagskvällen fick räddningstjänsten rycka ut till Märsta efter larm om en brand vid Nymärstagatan och Raisogatan. Larmet kom vid 23.30 och på plats konstaterades att det brann i ett buskage och på marken.

Branden var begränsad till en mindre yta och kunde snabbt släckas. Strax före midnatt var insatsen avslutad och räddningstjänsten återgick.

Polisen var på plats och en anmälan kommer att skrivas, men rubriceringen är i nuläget oklar, rapporterar UNT.

Av Erik Karlsson

Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen

Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.

ambulanskrisen

27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår

Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.