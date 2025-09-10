Gräsbrand i centrala Märsta – polis utreder händelsen

Brandkår och polis larmades till korsningen Nymärstagatan/Raisogatan sent på tisdagskvällen med anledning av en gräsbrand.

Sent på tisdagskvällen fick räddningstjänsten rycka ut till Märsta efter larm om en brand vid Nymärstagatan och Raisogatan. Larmet kom vid 23.30 och på plats konstaterades att det brann i ett buskage och på marken.

Branden var begränsad till en mindre yta och kunde snabbt släckas. Strax före midnatt var insatsen avslutad och räddningstjänsten återgick.

Polisen var på plats och en anmälan kommer att skrivas, men rubriceringen är i nuläget oklar, rapporterar UNT.