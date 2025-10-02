Grannkonflikt i Sigtuna – äldre par hotades med kniv

Polisen larmades under onsdagseftermiddagen till Sigtuna efter att en konflikt mellan grannar eskalerat.

Ett äldre par i 75–80-årsåldern uppgav att de blivit hotade med kniv i samband med en tvist om sophantering. På plats hörde polisen de inblandade personerna, och en man i 60-årsåldern misstänks nu för ofredande. En pojke i övre tonåren är misstänkt för grovt olaga hot, enligt unt.se.