Grannfejd om snöskottning ledde till misshandel – man döms
En man i 45-årsåldern döms för misshandel efter en konflikt med sin granne om snöskottning, enligt domen.
Händelsen inträffade i sigtunaområdet vintern 2023 när två grannar hamnade i bråk om hur snön skottades mellan tomterna. När den ena grannen ringde på för att fråga varför snön skottats in på hans tomt uppstod en dispyt som slutade med att mannen slog honom. Grannen föll till marken i samband med slaget.
Misshandeln skedde inför både vuxna och barn som befann sig i närheten. En tredje granne ingrep och avbröt situationen.
Mannen döms nu för misshandel. Han får en villkorlig dom och ska betala dagsböter på nära 17 000 kronor. Utöver detta ska han betala 13 400 kronor i skadestånd till grannen, varav 12 000 kronor avser kränkning.
