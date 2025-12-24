Foto: Genrebild

God Jul

märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.

märsta.nu är bemannat och rapporterar löpande nyhetshändelser i kommunen. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det enklast via sms, mms, whatsapp eller mail.

  • God Jul 🎅🏽 från alla oss på märsta.nu
Av redaktion@marsta.nu
jullov

Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.