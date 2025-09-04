Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Sigtunas välfärd finansieras av statsbidrag och skatteutjämning men framförallt av kommuninvånarnas skatteintäkter, vilka i sin tur är beroende av lokala företag som växer och anställer. Att företagen mår bra och trivs i kommunen borde alltså vara en prioriterad fråga för de lokala beslutsfattarna. Det blir extra tydligt när man ser att Sigtuna i dag har en arbetslöshet på nära 9 procent, bland de högsta i Stockholms län. Det handlar inte bara om konjunktur utan om en mer strukturell arbetslöshet, som riskerar att långsiktigt urholka både välfärden och framtidstron.

Vår undersökning, Företagens regionala utveckling, visar att fler än åtta av tio företag i Stockholms län vill växa, men att bara ett av tio gör det. De som inte växer pekar på hinder som kommunerna kan påverka: exempelvis bristande infrastruktur, krånglig byråkrati och svårigheter att hitta rätt kompetens. Här har lokalpolitikerna en chans att göra verklig skillnad.

I ett välmående land som Sverige är det lätt att ta ekonomin och företagen för givet. Och det är roligare att utlova nya satsningar än att diskutera långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Men det är en farlig väg. På 1970-talet var Sverige världens fjärde rikaste land – i dag har vi halkat ner till plats 13, apropå att inget kan tas för givet. Sveriges tillväxt ligger också långt ner på listan av EU-länder. Och framöver väntar tuffa utmaningar: hög hushållsskuld, strukturellt hög arbetslöshet i vissa grupper och en åldrande befolkning kombinerat med lågt barnafödande. Dessa problem löser inte sig själva.

Ihållande utanförskap och demografiska förändringar kommer sammantaget att försvåra Sigtunas kommunala välfärdsuppdrag. Därför borde alla partier öka sitt engagemang för tillväxten i kommunen, effektivitet i den egna verksamheten och ett stärkt företagsklimat så att fler företag kan växa och skapa jobb i Sigtuna. Egentligen är det enkelt: företagen som vill växa efterfrågar inga gräddfiler, bara rimliga och långsiktiga förutsättningar. Det är värt att tänka på när valprogrammen nu ska utformas.