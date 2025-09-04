Annika BrömsFoto: Svenskt Näringsliv

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Sigtunas välfärd finansieras av statsbidrag och skatteutjämning men framförallt av kommuninvånarnas skatteintäkter, vilka i sin tur är beroende av lokala företag som växer och anställer. Att företagen mår bra och trivs i kommunen borde alltså vara en prioriterad fråga för de lokala beslutsfattarna. Det blir extra tydligt när man ser att Sigtuna i dag har en arbetslöshet på nära 9 procent, bland de högsta i Stockholms län. Det handlar inte bara om konjunktur utan om en mer strukturell arbetslöshet, som riskerar att långsiktigt urholka både välfärden och framtidstron.

Vår undersökning, Företagens regionala utveckling, visar att fler än åtta av tio företag i Stockholms län vill växa, men att bara ett av tio gör det. De som inte växer pekar på hinder som kommunerna kan påverka: exempelvis bristande infrastruktur, krånglig byråkrati och svårigheter att hitta rätt kompetens. Här har lokalpolitikerna en chans att göra verklig skillnad.

I ett välmående land som Sverige är det lätt att ta ekonomin och företagen för givet. Och det är roligare att utlova nya satsningar än att diskutera långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Men det är en farlig väg. På 1970-talet var Sverige världens fjärde rikaste land – i dag har vi halkat ner till plats 13, apropå att inget kan tas för givet. Sveriges tillväxt ligger också långt ner på listan av EU-länder. Och framöver väntar tuffa utmaningar: hög hushållsskuld, strukturellt hög arbetslöshet i vissa grupper och en åldrande befolkning kombinerat med lågt barnafödande. Dessa problem löser inte sig själva.

Ihållande utanförskap och demografiska förändringar kommer sammantaget att försvåra Sigtunas kommunala välfärdsuppdrag. Därför borde alla partier öka sitt engagemang för tillväxten i kommunen, effektivitet i den egna verksamheten och ett stärkt företagsklimat så att fler företag kan växa och skapa jobb i Sigtuna. Egentligen är det enkelt: företagen som vill växa efterfrågar inga gräddfiler, bara rimliga och långsiktiga förutsättningar. Det är värt att tänka på när valprogrammen nu ska utformas.

  • Annika Bröms, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm & Gotland
Av redaktion@marsta.nu

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

repliken: Inga äldre flyttas – om de inte själva väljer det

Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.

Barnens trygghet till lägstbjudande

Insändare Arbetarklassen får samhället att fungera. Vi kör bussarna, vårdar de sjuka, bygger vägar och så mycket, mycket mer. Ändå lyssnar ingen när de viktiga besluten ska tas. Det finns ingen fungerande dialog med facken i dag och därför måste politikerna börja stå till svars för sina beslut.

Klimatfrågan kräver samarbete – inte isolering

Insändare Den M-SD-KD-SFS styrda majoriteten i Sigtuna kommun har beslutat att kommunen ska lämna Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling som i tre decennier samlat över 80 kommuner för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling. Ett nätverk som möjliggör konkret samverkan för att möta en av vår tids största utmaningar.

Europadagen är en påminnelse om att frihet inte är gratis

Insändare Den 9 maj firas Europadagen – ett tillfälle att uppmärksamma den fred, frihet och demokrati som Europasamarbetet byggts på sedan andra världskriget. För oss liberaler är EU långt mer än byråkrati i Bryssel – det är en livlina för Europasamarbete, solidaritet och säkerhet.

Starkt stöd kräver rätt modell

Insändare Det finns mycket att undra om hur den nya fördelningsmodellen för förskolor och grundskolor påverkar respektive enheters möjlighet att nå sina mål. Majoritetens löfte om att den ska utvärderas och vid behov justeras välkomnas, det kommer vi bevaka noga. Den överskuggande orsaken till förändringen var att stärka grundfinansieringen, något man kan göra även utan att minska på den socio-ekonomiska ersättningen.

Den nya modellen stärker stödet

Insändare Vi håller med Socialdemokraterna (S) om att det krävs krafttag i politiken för att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Och det är precis det vi tar när vi ifrågasätter gamla modeller och tar in expertis för att forma en ny och mer träffsäker resursfördelningsmodell.

Säkrare bedömning för rätt stöd

Insändare I slutet av 2024 beslutades det att ändra det kommunala stödet till förskolor och grundskolor från januari 2025. Den nya modellen för resursfördelning togs fram av ett konsultbolag på uppdrag av den sittande majoriteten.

M-SD-styret vill exploatera naturområde vid Aspvägen

Insändare Moderaterna, Sverigedemokraterna och Samling för Sigtuna vill ge grönt ljus för 50 villor i naturområdet norr om Aspvägen i Märsta. Återigen ignorerar det politiska styret både kompetensen i kommunens egen förvaltning och kommuninvånarnas behov och åsikter.