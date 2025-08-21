Foto: Insändarbild

Gator stängs av i Stadsängarna under Sigtuna Bike Festival

Den 22–24 augusti hålls cykeltävlingen Sigtuna Bike Festival, vilket innebär att delar av Stadsängsgatan och Silvergatan stängs för biltrafik.

Under avstängningen går det inte att köra igenom från Ragvaldsbovägen via Stadsängsgatan till Uppsalavägen. Bilister som rör sig i området hänvisas att följa de orange vägskyltarna på Ragvaldsbovägen och Stadsängsgatan.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

Bedrägeriförsök i Märsta

Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

Nya gränskontroller på Arlanda från oktober

Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.

Rekordmånga rotavdrag i sommar

Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.

Ny socialchef på plats i Sigtuna kommun

Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.

Extra

Biljakt tog stopp i Sigtuna

Blåljus Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu

Många studerar utanför hemlänet

Ung & Student Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.

Märsta Simsällskap satsar på simkunnighet bland skolbarn

Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening