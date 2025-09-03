Gasutsläpp på Arlanda
Polis larmades vid 14-tiden till ett gasutsläpp på Arlanda.
Ett stort pådrag har larmats ut till ett gasutsläpp på Arlanda. Enligt de första uppgifterna rör det sig om ett utsläpp ute i området A56.
Artikeln uppdateras…
Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.
Nyheter På torsdagen togs det första spadtaget för det nya kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Ceremonin samlade invånare, elever, företagare och förbipasserande som ville vara med när bygget officiellt startade.
Blåljus En bil körde under natten på en cykelbana i Märsta. Polisens ledningscentral fick samtal om händelsen och flera patruller skickades till platsen.
Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.
Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.
Blåljus Polisen registrerade sammanlagt 175 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 34. Av dessa avsåg 104 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan resterande rörde tidigare tidpunkter.
Nyheter Platssamverkan i Sigtuna gör tidigare otrygga platser till mötesplatser med aktiviteter som tränger undan öppen droghandel.
Nyheter Den här veckan deltog Sigtuna kommun i en gemensam konferens tillsammans med Sollentuna och Upplands Väsby för att stärka kunskapen och beredskapen mot välfärdsbrottslighet.
Nyheter Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening presenterat årets ranking av Sveriges friluftskommuner. Sigtuna placerar sig i år på plats 111 i landet och rankas som nummer 10 av 26 kommuner i Stockholms län.
Nyheter Renoveringen av Stora Gatan innebär nu att det genomförs en utgrävning och arkeologer har hittat en stenläggning av gatan från 1600-talet.
Nyheter Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.
Blåljus Vid 17-tiden på onsdagen promenerade en man på E4:an i höjd med Arlanda varpå polis fick tillkallas.
Blåljus Ett flygplansdäck exploderade under start från Arlanda på onsdagsförmiddagen.
Nyheter Region Stockholm har beslutat att förlänga det nuvarande nödavtalet med SJ om pendeltågstrafiken. När det gällande avtalet löper ut 2026 ersätts det av ett nytt tvåårigt avtal, som gäller fram till 2028.