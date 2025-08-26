Gårdsförsäljning gav lyft för First Distillery

Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.

SVT har besökt First Destillery. I destilleriet tar delägaren Charlie Edlund emot besökare som får lära sig om ginens historia och tillverkning innan provsmakning. Förutom det ordinarie sortimentet kan gästerna numera även köpa drycker som inte finns på Systembolaget.

Reglerna för gårdsförsäljning har dock väckt diskussion. I vissa kommuner har öppettiderna begränsats till samma tider som Systembolaget, något som flera producenter menar skapar praktiska problem. Även kravet på att varje besökare ska ta del av minst 30 minuters kunskapshöjande information innan försäljning får ske lyfts fram som en utmaning för verksamheterna.

Edlund ser positivt på möjligheten till gårdsförsäljning men pekar på att vissa begränsningar påverkar producenter olika. Framför allt lyfter han fram de små volymer som får säljas till varje besökare, något som exempelvis kan göra det svårt för mindre bryggerier att se ekonomiska effekter.