Gårdsförsäljning gav lyft för First Distillery

Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.
SVT har besökt First Destillery. I destilleriet tar delägaren Charlie Edlund emot besökare som får lära sig om ginens historia och tillverkning innan provsmakning. Förutom det ordinarie sortimentet kan gästerna numera även köpa drycker som inte finns på Systembolaget.
Reglerna för gårdsförsäljning har dock väckt diskussion. I vissa kommuner har öppettiderna begränsats till samma tider som Systembolaget, något som flera producenter menar skapar praktiska problem. Även kravet på att varje besökare ska ta del av minst 30 minuters kunskapshöjande information innan försäljning får ske lyfts fram som en utmaning för verksamheterna.
Edlund ser positivt på möjligheten till gårdsförsäljning men pekar på att vissa begränsningar påverkar producenter olika. Framför allt lyfter han fram de små volymer som får säljas till varje besökare, något som exempelvis kan göra det svårt för mindre bryggerier att se ekonomiska effekter.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.
Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.
Näringsliv SAS har beställt 45 nya jetflygplan av modellen Embraer E195-E2, med möjlighet att köpa ytterligare 10. En satsning som kan få påverkan på inrikesflyget i Sverige för SAS med omfattande verksamhet på Arlanda.