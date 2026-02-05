Garagebrand i Lilla Ullentuna – flera byggnader totalförstörda

Under natten larmades brandkår till en brand i Lilla Ultuna utanför Arlanda.

Ett garage började brinna i Lilla Ullentuna, strax nordost om Arlanda, under natten mot onsdagen. Larmet inkom till räddningstjänsten vid 02.38.

När räddningstjänsten kom till platsen brann ett cirka 150 kvadratmeter stort garage kraftigt. Trots släckningsarbetet gick garaget inte att rädda. Även en intilliggande byggnad samt en vedbod brann ned helt, rapporterar unt.se

Räddningstjänsten lyckades däremot förhindra att branden spred sig till ett närliggande boningshus och en större lada.

Vid femtiden på morgonen var räddningstjänsten fortfarande kvar på platsen för efterkontroll och för att säkerställa att branden inte skulle ta fart igen.

Det finns inga uppgifter om personskador.