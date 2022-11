Går mot trenden – konkurserna ner tio procent

Konkurserna i kommunen har hittills i år minskat med tio procent enligt UC.

UC har sammanställt antalet konkurser i landets kommuner och län till och med oktober månad. I länet har 1769 företag gått i konkurs i år vilket är en uppgång med två procent. För Sigtuna kommun ser det bättre ut, där har det skett 28 konkurser i år viket är en nedgång med tio procent. UC konstaterar att det var fler konkurser inom hotell- och restaurang i år jämfört med pandemiåren 2020-2021.

– Sedan sommaren har konkurserna inom samtliga dessa branscher vänt uppåt, och nu ligger de på rekordhöga nivåer. Antalet konkurser är högre än de var under pandemin. Den perfekta ekonomiska storm som vi pratat om under en period med krigets effekter, inflationen, räntorna och energipriserna slår nu till med full kraft. Flera branscher som hade det svårt under pandemin har fått det ännu tuffare. Även inom transport, som tidigare under hösten stack ut med minskat antal konkurser, har konkurserna nu tagit fart. Det visar på en negativ trend som tyvärr kommer att drabba många fler företag framöver, kommenterar Johanna Blomé, ekonom på UC.