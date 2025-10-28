Fyra söndagar med julmarknad i Sigtuna stad

Sigtunas klassiska julmarknad är bara drygt en månad bort, 30 november är första tillfället. Marknaden pågår fyra söndagar fram till 21 december.

Sigtuna stads traditionella julmarknad återkommer i år under fyra söndagar: den 30 november samt den 7, 14 och 21 december. Under marknadsdagarna fylls stadens gator och torg med marknadsknallar, julmusik, luciatåg och besök av tomten.

Marknaden pågår mellan klockan 11.00 och 16.00 och hålls på flera platser i stadskärnan, bland annat på Stora torget, Stora gatan, Borgmästarängen, Strandpromenaden, Drakegårdens trädgård och framför Sigtuna museum.

Med stadens pastellfärgade fasader, trånga gränder och doften av brända mandlar skapas en miljö som bidrar till den välkända julstämningen. Varje marknadsdag bjuder dessutom på ett eget program med aktiviteter och uppträdanden.