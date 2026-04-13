Fyra kommuner satsar på hållbart flyg från Arlanda

Fyra kommuner i Arlandaregionen har tecknat ett avtal om att klimatreducera sina flygresor i tjänsten till 100 procent. Det handlar om Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby och Vallentuna.

Överenskommelsen innebär att kommunerna ska upphandla fossilfritt flygbränsle, så kallat SAF, för de resor som ändå behöver göras. Målet är att minska klimatpåverkan utan att sluta flyga.

– Flyget är en viktig del av transportsystemet, samtidigt som det behöver ställas om, säger kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson i ett pressmeddelande.

Avtalet skrevs under vid ett möte på Arlanda och innebär att kommunerna vill kombinera fortsatt tillgänglighet med minskade utsläpp. Samtidigt lyfter de behovet av fungerande infrastruktur till och från flygplatsen för att flyget ska kunna fortsätta spela en viktig roll.