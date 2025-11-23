Mixlaget med Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu, Lina Ejestrand.Foto: Insändarbild
Oscar Evans, stående, tvåa från vänster, i Upplandslaget.Foto: Insändarbild

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

Oscar Evans tävlade i Upplands pojklag, som tog brons efter att ha förlorat semifinalen mot Värmland med 4–3. Oscar Evans vann samtliga sina fem matcher under tävlingen. Tjejlaget hade en tuffare turnering och lyckades inte nå slutspel, med två vinster och två förluster i grundserien. Samtliga tre lag hade sin stomme från Sigtuna kommun, totalt sju deltagare, vilket visar kommunens starka representation på RM.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.