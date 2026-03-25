Fyra gripna i Sigtuna – misstänks för backspegelstölder

Fyra personer greps under tisdagskvällen i Sigtuna kommun misstänkta för en rad stölder av backspeglar från bilar.

Enligt polisen har ett stort antal anmälningar kommit in de senaste veckorna, med över 50 ärenden redan före helgen. I samtliga fall rör det sig om backspeglar från BMW-bilar. Stölderna har skett på flera platser i regionen, där Täby och Danderyd pekas ut som särskilt drabbade.

Efter en spaningsinsats, där bland annat övervakningsbilder använts, kunde de misstänkta identifieras och gripas. Vid tillslaget säkrades även misstänkt stöldgods.

De gripna är i 30-årsåldern och misstänks nu för grov stöld.

Polisen uppmanar samtidigt boende i berörda områden att gå igenom sina övervakningskameror, eftersom fler uppgifter kan vara viktiga i den fortsatta utredningen.