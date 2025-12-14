Fritidskortet används av många barn i Sigtuna kommun

Sedan lanseringen av Fritidskortet i september 2025 har 1 829 personer i Sigtuna kommun beviljats kortet, och 951 av dem har redan använt det för att betala för fritidsaktiviteter.

Totalt har över 111 miljoner kronor betalats ut till föreningar och kulturskolor för aktiviteter inom idrott, kultur och friluftsliv fram till 30 november 2025. Nationellt har 341 624 barn mellan 8 och 16 år beviljats Fritidskort, varav 40 462 barn fått ett särskilt kort på 2 000 kronor för barn som bor i hushåll som fick bostadsbidrag förra året. Kortet har totalt använts 214 201 gånger av 207 392 barn.

– Att Fritidskortet på mindre än tre månader använts av över 200 000 barn är en bra start, säger Sofie Arvidsson, enhetschef för Fritidskortet på E‑hälsomyndigheten. Hon ser fram emot nästa år, då barnen har hela året på sig att använda kortet.