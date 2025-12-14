Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Fritidskortet används av många barn i Sigtuna kommun

Sedan lanseringen av Fritidskortet i september 2025 har 1 829 personer i Sigtuna kommun beviljats kortet, och 951 av dem har redan använt det för att betala för fritidsaktiviteter.

Totalt har över 111 miljoner kronor betalats ut till föreningar och kulturskolor för aktiviteter inom idrott, kultur och friluftsliv fram till 30 november 2025. Nationellt har 341 624 barn mellan 8 och 16 år beviljats Fritidskort, varav 40 462 barn fått ett särskilt kort på 2 000 kronor för barn som bor i hushåll som fick bostadsbidrag förra året. Kortet har totalt använts 214 201 gånger av 207 392 barn.
– Att Fritidskortet på mindre än tre månader använts av över 200 000 barn är en bra start, säger Sofie Arvidsson, enhetschef för Fritidskortet på E‑hälsomyndigheten. Hon ser fram emot nästa år, då barnen har hela året på sig att använda kortet.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.