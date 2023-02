Fritidsbanken firar ett år i Humbacken

På lördag firar Fritidsbanken ett år i kommunen och i samband med det kommer man finnas i Humbacken: - Totalt har vi lånat ut över 13 500 sport- och fritidsprylar till över 6 000 personer i alla åldrar som aktiverat sig fysiskt på sin fritid, berättar Ola Holmberg, platschef på Fritidsbanken.

Fritidsbanken firar ett år i Sigtuna och lokalerna på Stationsgatan 4 i Märsta har lockat över 6000 personer att hyra 13500 sport- och fritidsprylar. Totalt finns det 3000 prylar att hyra. En av solskenshistorierna är den om en ung tjej som kom in och tittade på en cykel. Utan att veta om att hon fick prova den så slutade det i ett lån och dryga veckan senare kunde flickan cykla runt i Märsta. Flickan som innan lånet inte kunde cykla visade stolt upp sina kunskaper på parkeringen utanför lokalerna.

Insamlingsplatser finns nu både vid simhallarna i kommunen och på Återvinningscentralen. Fritidsbanken har även samarbeten med skolor, ordnat event och fått besök av kronprinsesseparet. Under helger och lov har man funnits på bland annat aktivitetsytan i Valsta. Just nu är man på jakt efter ännu mer utrustning, främst skidor, pjäxor, täckbyxor och jackor i alla storlekar.

– Det kan både invånare och företag lämna in till oss på Stationsgatan 4 eller i våra insamlingskärl på Midgårdsbadet, Sigtuna Fritidscenter, mötesplatsen i Valsta samt i Humbacken nu på lördag, hälsar platsansvarig Ola Holmberg.

På lördag är det alltså möjligt att både åka skidor och fira Fritdisbanken 1-årsdag i kommunen. Man finns på plats mellan 10-16 och kan låna ut skidor, pjäxor, stavar, hjälmar för den som vill åka i backen. I lokalen på Stationsgatan 4 håller man extraöppet på lördagen för den som vill låna utrustning där.