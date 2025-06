Fransk tv uppmärksammar Sigtuna Gin och The Hairy Pig

Ett franskt filmteam besökte i veckan Sigtuna för att spela in ett reportage om den populära restaurangen The Hairy Pig i Gamla stan – och det lokala samarbetet med Sigtuna Gin.

I fokus står den gemensamt framtagna produkten First Gin Lingonberry, som serveras på restaurangen i Stockholm och säljs i Sigtuna Gårdsbutik. Reportaget är en del av ett längre tv-inslag som kommer att sändas på bästa sändningstid i fransk tv. Bakom både Sigtuna Gin och The Hairy Pig står entreprenörer med rötter i Sigtuna, och samarbetet har väckt internationellt intresse. Enligt Sigtuna Gin är mer på gång under året.