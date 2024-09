Framgångar för Pingiskliniken

Pingiskliniken som grundades 2015 har i syfte att locka fler seniorer till sporten. Nu har kommunen beviljat bidrag för inköp av fler pingisbord.

Sigtuna IF Bordtennis har under flera år fått föreningsbidrag från Sigtuna kommun för att utöka sin verksamhet, som har vuxit stadigt. En del av föreningens aktiviteter inkluderar ”Pingiskliniken,” en verksamhet som startades 2015 och som riktar sig till seniorer som vill spela bordtennis. Pingiskliniken har vuxit kraftigt, från ett genomsnitt på 14 deltagare 2015 till 49 under vårterminen 2024. Föreningen har nyligen nått 100 medlemmar.

Sigtuna kommun har återigen beviljat bidrag för inköp av fler bordtennisbord, vilket stöder föreningens ökande medlemsantal. Bidraget hjälper till att hålla låga avgifter och främja föreningens mål om en bred verksamhet för alla åldrar, samtidigt som det bidrar till folkhälsan.