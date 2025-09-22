Framgångar för Kim Taekwondo i Lund

I helgen deltog Kim Taekwondo i tävlingarna Svenska Cupen 1 och Sijak Open i Lund.
Svenska Cupen är den första av fyra deltävlingar inför 2026, där resultatet blir avgörande för ranking till landslaget.
På lördagen ställde klubben upp med ett blandat lag av miniorer, kadetter, juniorer, seniorer och master. Tre debutanter gjorde sina första matcher på elitnivå: Sebastian Lind, Melody Hosseini och Sami Petäjistö. Tävlingen resulterade i en medaljskörd på ett guld och sex brons.
Under söndagens nybörjartävling Sijak Open fortsatte framgångarna, då klubben tog hem två guld, tre silver och ett brons.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.