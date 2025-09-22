Framgångar för Kim Taekwondo i Lund

I helgen deltog Kim Taekwondo i tävlingarna Svenska Cupen 1 och Sijak Open i Lund.

Svenska Cupen är den första av fyra deltävlingar inför 2026, där resultatet blir avgörande för ranking till landslaget.

På lördagen ställde klubben upp med ett blandat lag av miniorer, kadetter, juniorer, seniorer och master. Tre debutanter gjorde sina första matcher på elitnivå: Sebastian Lind, Melody Hosseini och Sami Petäjistö. Tävlingen resulterade i en medaljskörd på ett guld och sex brons.

Under söndagens nybörjartävling Sijak Open fortsatte framgångarna, då klubben tog hem två guld, tre silver och ett brons.