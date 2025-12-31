Framåt 2026 för Sigtuna kommun

När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Politik handlar om vilja. Vilja att förändra och förbättra. Som folkvald kommunpolitiker handlar det alltid om fatta beslut som gör Sigtuna kommun till en bättre kommun för er som bor och lever era liv här.

Det har hänt mycket i både Sverige och vår omvärld under 2025. I Ukraina fortsätter folket kämpa för allas frihet och i Gaza pågår fortfarande kränkningar av mänskliga rättigheter. Parallellt sprider sig antisemitismen som en löpeld vilket gör att judar idag inte kan känna sig trygga och högerextrema krafter i Sverige har återtagit sin plats i det offentliga rummet genom manifestationer och hatbrott mot oskyldiga. Polariseringen fortsätter öka och det politiska samtalet har hårdnat ytterligare.

Samtidigt har både Sverige och Sigtuna kommun blivit fattigare med Tidöregeringen. Nationellt ligger arbetslösheten på rekordnivåer, mycket har blivit dyrare och tillväxten ligger i EU:s bottenliga. Resultatet av detta märks tydligt av i kommuninvånarnas vardag. I november låg ungdomsarbetslösheten på 7,9% medan arbetslösheten överlag låg på 8,7%.

I vår kommun har vi under 2025 också noterat bottenmätningar inom flera välfärdsområden. Inom kommunens skolor är det endast 64.5% av eleverna i årskurs 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen. Samtidigt har antalet behöriga elever till yrkesprogram också minskat med cirka 8% sedan 2022. Hemtjänsten, som drivs helt i privat regi, ligger runt plats 275 av Sveriges 290 kommuner i Socialstyrelsens mätningar. Företagarna i kommunen är inte heller nöjda och Sigtuna kommun får därför sin sämsta placering i företagsindex sedan mätningarna startade 2001.

Efter kommunledningens två skattesänkningar som konkret innebär 66 miljoner kronor mindre till välfärden saknas självklart nödvändiga reformer i deras budget. Dessutom har de låtit konsultkostnaderna skena iväg utan kontroll, vilket också uppmärksammats i nationell media.

Jag vet att denna negativa utveckling går att vända. Vi har fantastiska medarbetare ute i kommunens alla verksamheter som dagligen gör ett fint arbete för våra invånare. Vi vet att det finns lösningar på de utmaningar som vår kommun står inför. Men det krävs vilja, mod och ansvar för att förändra. Jag älskar mitt förtroendeuppdrag men det är oerhört frustrerande att befinna sig i opposition och tvingas se på när kommunledningen försämrar vår gemensamma välfärd.

Sigtuna kommun ska vara möjligheternas kommun. Här finns ideella krafter, innovativa företag, eldsjälar inom skola, fritid och omsorg som varje dag gör sitt yttersta. Det finns en vilja till förändring, en tro på framtiden. Denna ska nyttjas. Vi ska utvecklas och bli bättre. Skolan ska stärkas med fler behöriga lärare, konsulter ska ersättas av ordinarie anställda, hemtjänsten ska förbättras och arbetslösheten ska bekämpas. Ingen ska lämnas utanför. Ungdomar ska få drömma stort. Äldre ska känna sig trygga. Våra skattepengar ska investeras i det gemensamma. Det är med den inställningen jag går in i år 2026.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År! Året där vi går framåt – för Sigtuna kommun.