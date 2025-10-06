Fotbollstjejer städade Rosersbergs industriområde

Ett 20-tal spelare och föräldrar från Sigtuna Märsta United städade under lördagsförmiddagen halva Rosersbergs industriområde, enligt ett pressmeddelande från Städa Sverige.

Under ledning av tränaren Mikael Odén samlade gruppen in omkring 55 gula säckar med skräp, bland annat plastförpackningar, papper, kartonger och matavfall. Insatsen genomfördes i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige och markägaren Kilenkrysset.

Efter avslutad städning samlades laget för gemensam fika i samband med kanelbullens dag. Nästa helg fortsätter arbetet då resterande delar av området, som totalt omfattar cirka 25 kilometer, ska städas.