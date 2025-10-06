Gänget från Sigtuna Märsta United som städade Rosersberg.Foto: Insändarbild
55 gula säckar blev det till slut. Foto: Insändarbild

Fotbollstjejer städade Rosersbergs industriområde

Ett 20-tal spelare och föräldrar från Sigtuna Märsta United städade under lördagsförmiddagen halva Rosersbergs industriområde, enligt ett pressmeddelande från Städa Sverige.

Under ledning av tränaren Mikael Odén samlade gruppen in omkring 55 gula säckar med skräp, bland annat plastförpackningar, papper, kartonger och matavfall. Insatsen genomfördes i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige och markägaren Kilenkrysset.

Efter avslutad städning samlades laget för gemensam fika i samband med kanelbullens dag. Nästa helg fortsätter arbetet då resterande delar av området, som totalt omfattar cirka 25 kilometer, ska städas.

Av Erik Karlsson

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.