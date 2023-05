Fotbollsskolan i Sigtuna uppmärksammades på Friends

Sigtuna IF:s fotbollsskola har blivit en succé och i sommar utökas den med en extra vecka. I samarbete med Svenska Fotbollsförbundet har skolan fått extra uppmärksamhet efter en ny film som släpptes nyligen.

Sigtuna IFs fotbollsskola i samarbete med Svenska Fotbollsförbundets ”Fotbollsskola – Lira blågult” har fått extra uppmärksamhet nyligen i samband med landskamperna på Friends Arena. En ny film, som till stor del är inspelad i Sigtuna, har släppts och i filmen berättar Victor Blomgren om hur han som barn såg fram emot varje dag och längtade efter att få dra på sig den blågula tröjan. Nu är Victor ansvarig för fotbollsskolan, vilket kräver mycket tid.

Planeringen sträcker sig egentligen från innan årsskiftet och pågår fram till och under sommaren med start vecka 24 då första veckan drar igång. Trots allt jobb är det värt varje sekund, enligt Victor. Dessutom ger fotbollsskolan ungdomsledare chansen att visa sina ledaregenskaper och kanske få sitt första sommarjobb. Sigtuna IFs fotbollsskola har vuxit från år till år och i sommar utökas den med en extra vecka. Just nu ser det ut som att deltagarantalet med råge kommer att passera 300 barn, uppdelat på tre tillfällen under sommarlovet.